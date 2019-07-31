البدء بتنفيذ المرحلة الاولى من خارطة الطريق مع سيمنز

2019/07/31 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير عام نقل الطاقة في الجنوب، زياد علي فاضل، الأربعاء، البدء بتنفيذ المرحلة الاولى من خارطة الطريق مع شركة سيمنز الالمانية.

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