18 مليون أجنبي يزورون تركيا خلال النصف الأول من 2019

2019/07/31 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبلت تركيا خلال النصف الأول من العام الحالي، 18 مليون و76 ألف و506 زائرا أجنبيا، بزيادة 13.2 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2018.

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