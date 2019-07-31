انخفاض انتاج النفط السعودي إلى أدنى مستوياته منذ عامين

2019/07/31 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر نفطي سعودي ،الاربعاء، ان إنتاج المملكة من النفط الخام إلى انخفاض الى أدنى مستوياته منذ عامين.

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