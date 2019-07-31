2019/07/31 | 19:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان الدكتور بشير حداد نائب رئيس مجلس النواب العراقي اليوم تصرف احد الضباط في مدينة السماوة، عند زيارة ذوي ضحايا المقبرة الجماعية وطلبه من احد الزائرين انزال علم اقليم كوردستان الذي كان على كتفه .واكد الحداد قائلاً “العلم رمز دستوري وقانوني في الدولة العراقية وسلوك الضابط هو جهل بالدستور و يزعزع النسيج الوطني ويثير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بشير حداد يدين التصرفات اللا مسؤولة من قبل احد الضباط في محافظة المثنى تجاه علم اقليم كوردستان ويثني على موقف رئاسة البرلمان وكالة صدى الاعلام للانباء.

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