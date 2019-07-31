مجلس الأعمال الوطني العراقي يدعو الى تأهيل طرق الموت من قبل شركات القطاع الخاص

2019/07/31 | 19:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مجلس الأعمال الوطني العراقي ، إلى التعاقد مع شركات القطاع الخاص لإكساء الطرق الخارجية المعروفة بـ(طرق الموت)”.وقال عضو المجلس غدير العطار في بيان له، اليوم الأربعاء،”هناك الكثير من شركات القطاع الخاص أثبتت الجدارة في إنجاز المشاريع الخدمية والإستراتيجية”.وبين “هناك الكثير من الطرق الخارجية التي تربط المحافظات ببعضها البعض كطريق (العظيم – كركوك) […]

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