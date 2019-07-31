زار ممثل سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي في السنغال مدرسة سبطي الزهراء (ع) في غيجواي

2019/07/31 | 19:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار ممثل سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي في السنغال الشيخ حسام البيجاوي مدرسة سبطي الزهراء (ع) في غيجواي مدرسة سبطي الزهراء هي من أوائل المدارس الشيعية في السنغال فقد يعود جذورها في السبعينات في شمال سنغال بيد فضيلة المرحوم الشيخ مختار غي.فقد أسس فضيلته هذه المدرسة في السبعينات وقد اعتنق المرحوم الشيخ مختار …

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