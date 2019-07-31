مسؤول أمني يشيد بالجهود الاستخبارية والميدانية للحشد الشعبي في ملاحقة عناصر داعش بمناطق تواجدها

2019/07/31 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد جهاز الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في محافظة ديالى أن الحشد الشعبي وصل إلى عمق مناطق تواجد تنظيم داعش في المحافظة، سواء بالجهد الاستخباري أو الميداني.وقال مدير الجهاز في المحافظة العميد علي السوداني،في بيان اليوم ان “الحشد كان له دور بارز في الوصول إلى عمق تواجد العدو من خلال الاستطلاع الميداني في مناطق جغرافية صعبة […]

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