2019/07/31 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، قرارا باحتساب خدمة الاجراء اليوميين في ايام الاعياد والعطل الرسمية.وبحسب وثيقة صادرة عن الامانة وتلقته وكالة صدى, فانه “يجري احتساب خدمة الاجراء اليوميين للمشمولين باحكام القرارين المرقمين بالعددين {12 و105} لسنة 2019 بما فيها ايام الاعياد والعطل الرسمية لاغراض تطبيق القرارين انفا.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة مجلس الوزراء تصدر قرارا هاماً يتعلق بالاجراء اليوميين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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