الفيفا تعلن قائمة المرشحين لجائزة افضل لاعب في العالم 2019

2019/07/31 | 19:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، عن العام الجاري 2019.ونشر حساب فيفا الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائمة المرشحين الـ12، وهم:محمد صلاح – ليفربولليونيل ميسي – برشلونةكريستيانو رونالدو – يوفنتوسساديو ماني – ليفربولفيرجيل فان ديك – ليفربولفرينكي دي يونج – برشلونةماتياس دي ليخت – يوفنتوسكيليان

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