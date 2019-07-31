غداً.. جماهير النجف تنظم تظاهرة للمطالبة بتعاقدات كبيرة

2019/07/31 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… قررت جماهير نادي النجف الرياضي، الخروج بتظاهرة امام مقر النادي للمطالبة بتعاقدات كبيرة استعداداً للموسم المقبل.وقال احد اعضاء رابطة جماهير النادي، سامر نجاح لـ / المعلومة/ إن “جماهير النادي، ستخرج في تظاهرة كبيرة امام مقر النادي في تمام الساعة السادسة من مساء يوم غدٍ الخميس”.واوضح أن “الجماهير ستطالب رئيس النادي […]

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