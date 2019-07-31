2019/07/31 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود {احدى تشكيلات وزارة النقل} الاستعدادت والتحضيرات كافة في العاصمة بغداد بمناسبة ذكرى استشهاد تاسع ائمة اهل البيت الامام محمد الجواد {عليه السلام}.واكد مدير عام الشركة كريم كاظم حسين في بيان وتلقته وكالة صدى , انه”تم تخصيص 125 باصاً مختلف السعة طابق والطابقين لنقل وخدمة زوار الامام محمد الجواد {عليه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النقل تعلن انهاء الاستعدادات الخاصة بتفريج زوار الامام الجواد {ع} بـ125باصاً وكالة صدى الاعلام للانباء.

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