نائب: لا وجود لأوامر قبض بحق نواب وعبد المهدي أعلنها لمحاربة الفساد إعلاميا

2019/07/31 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… بين النائب عن تحالف الإصلاح عباس عليوي، الأربعاء، أن أوامر القبض التي أعلن عنها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بحق 11 وزيرا من بينهم أعضاء في مجلس النواب لا وجود لها، فيما أوضح أن عبد المهدي أعلن عنها لمحاربة الفساد إعلاميا.وقال عليوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “عبد المهدي لم يرسل […]

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