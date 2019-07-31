2019/07/31 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار ممثل سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي في دولة بوركينا فاسو الشيخ سلام الربيعي مركز الرسول الاعظم في وغادوغو.و كان له لقاء مع مجموعة من الاطفال ( ذكور واناث ) طلبة الدورات الصيفية في مركز الرسول الاعظم في وغادوغو في دولة بوركينا فاسو، حيث يقدر عددهم ب( 100 ) طالب وطالبة.وقام بعض …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ممثل سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي في دولة بوركينا فاسو الشيخ سلام الربيعي يزور مركز الرسول الاعظم في وغادوغو النعيم نيوز.

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