الحلبوسي: مجلس النواب حريص على إنصاف ذوي ضحايا جريمة الأنفال

2019/07/31 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، وفدا من ذوي ضحايا جريمة الأنفال للاستماع الى مطالبهم.

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