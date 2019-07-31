الثقافة والاعلام النيابية تضع الخطط الأولية للمباشرة بتطوير ضفاف نهر دجلة

2019/07/31 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلعت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب ميدانيا بجولة نهرية على ضفاف نهر دجلة، اليوم الاربعاء، في العاصمة بغداد يرافقها ممثلون عن وزارات الثقافة والسياحة والاثار والنقل والموارد المائية وامانة بغداد.

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