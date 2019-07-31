التجارة تعتزم إقامة معرضا للمنتجات المحلية لاربعة مجالات

2019/07/31 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {اقتصادية: الفرات نيوز} تعتزم وزارة التجارة إقامة معرضا للمنتجات المحلية في أربعة مجالات مختلفة.

وذكر وزير التجارة، محمد هاشم العاني، خلال لقائه وفداً ضم كل من رئيس الغرف التجارية العراقية، ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس اتحاد المقاولين، ومجلس اعمال الوطني العراقي، والمجلس الاقتصادي العراقي، على سعي الوزارة إلى دعم وتشجيع المنتوج المحلي ان "ان "هناك نية للوزارة لدراسة مشروع اقامة معرض يضم مجموعة من المنتجات التي تدخل في مجال الصناعات العراقية منها ما يخص المواد الغذائية، الصناعية، الاتصالات، الكهرباء وغيرها من المجالات".وقال وزير التجارة، إن "المرحلة المقبلة تتطلب مزيداَ من التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وإيجاد الية تدفع بعمل هذا القطاع وتسهم في وضع القوانين التي تتعلق بالعمل التجاري خاصة ان هذا القطاع اصبح يمتلك الارضية الصلبة للتطوير والشراكة مع نظيرة الاقليمي والدولي بعد ان ازدادت خبرات العاملين فيه".واشار، "استعداد وزارة التجارة على مساعدة القطاع الخاص والاتحادات الشرعية التي تمثله من خلال توفير البيئة المناسبة لاداء دوره والمشاركة في اعداد القوانين والقرارات التي تسهم في رسم السياسة التجارية للبلاد".وأكد، "سعي الوزارة الى دعم وتشجيع المنتوج المحلي وضرورة حمايته للتقليل والحد من الاستيراد وتشجيع الصناعة العراقية".من جانبهم، رحب الحضور بـ"هذا المقترح"، مبدين "الاستعداد الكامل للمساهمة والدعم لاقامة مثل هكذا مشاريع لدعم وتطوير الصناعة العراقية في مجال القطاع الخاص والعام خدمة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات البلاد من مختلف السلع والمنتوجات التي كانت تلاقي رواج واسع من قبل المواطنين سابقاَ".انتهى

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