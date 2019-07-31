عبد الهادي الحكيم يطرح مقترحاً لتخفيف الزحام في الزيارة المليونية

2019/07/31 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عرض المقرب من المرجعية الدينية والنائب السابق عن محافظة النجف الاشرف السيد عبد الهادي الحكيم مع وزير النفط ثامر الغضبان فكرة إعادة تأهيل الطريق الرابط بين النجف الاشرف وكربلاء المقدسة.

وبحسب بيان لمكتب الحكيم الاعلامي الذي تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "السيد الحكيم عرض على الوزير فكرة توسيع واعادة تبليط وتأهيل الطريق الاستراتيجي الرابط بين النجف الاشرف وكربلاء المقدسة ليكون طريقا واسعا عريضا معدا اعدادا جيدا ومخدوما خدمة حسنة لسيارات نقل المسافرين عامة ولسير سيارات النقل الكبيرة خاصة، بحيث تنطلق السيارة بركابها او حمولتها من كراج كبير ينشأ لهذا الغرض في النجف الاشرف لتصل عبر الطريق الاستراتيجي الى كراج مماثل له في كربلاء المقدسة، وهكذا ذهابا وايابا من دون المرور بمركزي المدينتين المقدستين او اماكن تجمع الزائرين فيهما".وبين الحكيم أن "هذا سيخفف الازدحام كثيرا على حركة تنقل الزوار بين النجف الاشرف وكربلاء المقدسة ذهابا وايابا ، ويسهل امر وصول الزائرين لاداء مراسم الزيارات المليونية وعودتهم لمدنهم بيسر وسلاسة وسلام".واضاف "ذلك ان طريق ياحسين سيخصص للمشاة فقط دون السيارات، ماعدا السيارات التي تنقل المؤن للمواكب الخدمية.



كما يخصص الطريق الاستراتيجي للسيارات فقط دون المشاة".وقد وعد الوزير "بدراسة الفكرة دراسة جدية.



عسى ان يسهم هذا المقترح في خدمة زوار الاربعينية خاصة ، والزوار عموما، والمواطنين".



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