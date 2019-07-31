الصين تمنع

2019/07/31 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات

أمرت سلطات العاصمة الصينية المطاعم الحلال بإزالة الحروف العربية والرموز المرتبطة بالإسلام، كجزء من جهود السلطات الهادفة إلى إضفاء "الشخصية

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