هجوم سعودي كاسح ضد الامارات... ماذا يجري؟!

2019/07/31 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

دشن الذباب الالكتروني السعودي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وسما حمل عنوان “#السعودية_تكتشف_خيانة_الامارات” عقب زيارة وفد إماراتي عسكري رفيع لطهران وعقد اتفاقية مشتركة

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