القوات الامنية والحشد الشعبي يعملان بخط واحد ضد داعش 

2019/07/31 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير الاستخبارات ومكافحة الارهاب في محافظة ديالى العراقية العميد علي السوداني، الأربعاء، عن وصول قوات الحشد الشعبي في العراق إلى عمق تواجد عناصر...

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