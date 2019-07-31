البنك المركزي يمنح 800 مليون دينار لإدامة المدينة السياحية في الحبانية

2019/07/31 | 19:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي العراقي، الأربعاء، عن منح 800 مليون دينار لإدامة المدينة السياحية في الحبانية.وذكر البنك في بيان وتقلته وكالة صدى، انه “تزامناً مع اقتراب ايام عيد الاضحى المبارك، وحرصاً منه على دعم القطاع السياحي والواقع الترفيهي في العراق، قرر البنك المركزي العراقي، وعبر مبادرة تمكين الممولة من قبل المصارف الخاصة وشركات الصرافة وبإشراف

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