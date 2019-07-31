اتفاق عراقي كويتي بشأن تطوير حقول النفط الحدودية المشتركة

2019/07/31 | 19:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ اقتصادية

اتفق

العراق، الاربعاء، مع الكويت على تعيين شركة استشارات الطاقة البريطانية “إي.آر.سي

اكويبويز” لإعداد دراسة بشأن تطوير حقول النفط الحدودية المشتركة.

وقالت

وزارة النفط العراقية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “من

المتوقع إبرام عقد مع الشركة في الأيام المقبلة، وبموجب العقد ستجري الشركة

البريطانية دراسات فنية تشمل فحص الاحتياطيات في حقلي الرتقة وسفوان”.

وتوجد

عدة حقول نفطية في المنطقة الحدودية بين العراق والكويت، أبرزها الرتقة، وهو

امتداد جنوبي لحقل الرميلة العراقي العملاق.

ووفقا

للبيان “ستحدد الدراسة الآليات الفنية والقانونية للاستثمار في الحقول النفطية

المشتركة بين البلدين”.

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