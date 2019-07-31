اتفاق العراق والكويت على اختيار شركة عالمية لدراسة استثمار حقول النفط الحدودية

2019/07/31 | 19:59

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وقال جهاد، في بيان تلقى موقع الغدير، نسخة منه، إن عقداً سيبرم خلال الأيام القادمة مع شركة "ERC" البريطانية التي وقع عليها الاختيار من بين أربع شركات تم دعوتها لهذا الغرض.

وأضاف جهاد أن العقد ينص على قيام الشركة بإعداد الدراسات الفنية والمكمنية للحقول الحدودية المنتجة المشتركة وهي حقل (سفوان – العبدلي) وحقل (الرميلة الجنوبي الرطكة – حقل الرتقة )، وذلك من أجل تنظيم واستغلال واستثمار الحقول الحدودية المشتركة بين البلدين وبما يضمن حق كل طرف في هذه الحقول.وتابع المتحدث باسم الوزارة أن هذا الاتفاق يعد الاول في تاريخ الصناعة النفطية، والخطوة الاولى نحو أبرام اتفاقات جديدة تنظم الاستثمار والاستغلال الامثل للحقول الحدودية المشتركة مع دول الجوار وفق الصيغ والآليات والاتفاقات الدولية المعتمدة.وكانت اللجان الفنية المشتركة بين البلدين قد بذلت جهود كبيرة للتوصل الى هذا الاتفاق بعد سلسلة من الاجتماعات برئاسة عبد المهدي العميدي من الجانب العراقي وطلال الاحمد رئيس الجانب الكويتي والتي أسفرت الاتفاق على الشروع بالاستثمار المشترك لهذه الحقول ،وبما يعزز من العلاقات الثنائية بين الشعبين الشقيقين .

انتهى.ص.هـ.ح.

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