الكوادر الصحية بمحافظة كربلاء تنظم حملة لجمع التبرعات لشراء العلاج لمصابي السرطان – تقرير

2019/07/31 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نظمت الكوادر الصحية والتمريضية في مدينة الحسين الطبية بمحافظة كربلاء، حملة لجمع التبرعات من أجل شراء العلاج للمصابين بمرض السرطان، مركز الأورام، كشف للتغيير عن تسجيل آلاف الحالات السرطانية من داخل المحافظة وخارجها.

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