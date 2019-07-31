ديالى تكشف تفاصيل جديدة تتعلق بتهريب النفط وتتحدث عن مشكلة “معقدة”

2019/07/31 | 19:59

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بغداد اليوم _ ديالى

كشف لجنة الطاقة في مجلس ديالى، اليوم الاربعاء، تفاصيل جديدة تتعلق بتهريب المشتقات النفطية، ...





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