الحكيم والسفير الإسباني يبحثان تطورات المشهد السياسي في المنطقة

2019/07/31 | 20:00

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رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم والسفير الاسباني في العراق خوان خوسيه ايسكوبار

بحث رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، والسفير الاسباني في العراق خوان خوسيه ايسكوبار، تطورات المشهد السياسي في المنطقة، وطبيعة المعارضة التي ينتهجها تيار الحكمة.

وأكد الحكيم، سعي العراق الى بناء علاقات وطيدة مع دول العالم منطلقا من المصلحة الوطنية العراقية والمصالح المشتركة، مشددا على اهمية حضور الشركات الاوروبية والاسبانية للمساهمة في اعادة الاعمار، وضرورة دفع حالة التوتر التي تعيشها المنطقة لما لها من تداعيات خطيرة على المنطقة برمتها.

واوضح الحكيم، ان المعارضة الوطنية التي انتهجها تيار الحكمة الوطني تمثل منهجا سياسيا وحقا قانونيا ودستوريا، مثمنا قرار المحكمة الاتحادية فيما يتعلق بدستورية المعارضة الهادفة الى تقويم العملية السياسية ومراقبة الاداء الحكومي ومواجهة التفرد السياسي.

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