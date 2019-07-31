2019/07/31 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FoC-1GXXjV8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قصيدة الشاعر الدكتور وليد الصراف بمناسبة افتتاح المبنى الجديد لشبكة الأعلام العراقي في محافظة نينوى) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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