تفاصيل جديدة حول “قصف” مقري الحشد الشعبي في العراق

2019/07/31 | 20:10

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سومر نيوز: بغداد..



فسر خبراء عسكريون إسرائليون، أهداف الضربات الجوية المنسوبة لتل أبيب والتي استهدفت موقعين للحشد الشعبي...

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