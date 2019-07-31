غداً.. جماهير النجف تنظم تظاهرة للمطالبة بتعاقدات كبيرة

2019/07/31 | 20:10

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بغداد :سومر نيوز

قررت جماهير نادي النجف الرياضي، الخروج بتظاهرة امام مقر النادي للمطالبة بتعاقدات كبيرة استعداداً للموس...

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