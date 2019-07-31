البنك المركزي يمول مدينة الحبانية السياحية بــ 800 مليون دينار لادامتها قبل العيد

2019/07/31 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم البنك المركزي العراقي وضمن مبادرة “تمكين”، مبلغ 800 مليون دينار لادامة وتجهيز مدينة الحبانية السياحية، لاستقبال السائحين خلال عيد الاضحى.وذكر بيان للبنك ، ان “مبادرة تمكين والممولة من قبل المصارف الخاصة، وشركات الصرافة، قدمت المبلغ لادارة المدينة، على ان تصرف لاغراض صيانتها واكمال الاستعدادات الخاصة باستقبال العيد”.يشار الى ان مبادرة الانشطة المجتمعية […]

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