2019/07/31 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاربعاء، تخصيص 800 مليون دينار لإدامة المدينة السياحية في الحبانية.

وقال البنك في بيان ورد لشفق نيوز انه "تزامناً مع اقتراب ايام عيد الاضحى، وحرصاً منه على دعم القطاع السياحي والواقع الترفيهي في العراق، قرر البنك المركزي العراقي، وعبر مبادرة تمكين الممولة من قبل المصارف الخاصة وشركات الصرافة وبإشراف رابطة المصارف الخاصة، منح إدارة المدينة السياحية في الحبانية مبلغاً قدره 800 مليون دينار عراقي، على أن تصرف لاغراض صيانة مرافق المدينة واكمال استعداداتها الخاصَّة بأستقبال زوار المدينة" .

يذكر أن مبادرة الانشطة المجتمعية والانسانية (تمكين)، التي أطلقها البنك المركزي العراقي نهاية العام 2017، تهدف الى دعم وتمويل الانشطة والمشاريع ذات الطابع المجتمعي والانساني والبيئي والثقافي والفني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تخصيص 800 مليون لإدامة المدينة السياحية في الحبانية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تخصيص 800 مليون لإدامة المدينة السياحية في الحبانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).