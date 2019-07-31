2019/07/31 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار النيابية، اليوم الاربعاء، عن اطلاعها ميدانيا على ضفاف نهر دجلة لتنفيذ خطط تطويرها.وقالت اللجنة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه “اطلعت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب ميدانيا بجولة نهرية على ضفاف نهر دجلة في العاصمة بغداد يرافقها ممثلون عن وزارات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة الثقافة والاعلام تطلع ميدانيا على ضفاف دجلة للمباشرة بالمرحلة الاولى لتطويرها وكالة خطوة برس.

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