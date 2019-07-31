هواوي تطرح HONOR 20 PRO الذي طال انتظاره لهذا الموسم

2019/07/31 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة ..#أناقة_استثنائية بتصميم متميز، وصور مثالية للحظاتكم الساحرة مع نظام الكاميرا الرباعي المدعم بالذكاء الاصطناعي في هاتف HONOR 20 PRO بغداد، العراق، 30 يوليو 2019: أعلنت HONOR العلامة الإلكترونية الرائدة في مجال الهواتف الذكية اليوم عن توفر هاتف HONOR 20 PRO الذي طال انتظاره للشراء.وسيكون الهاتف متوفراً بلون فانتوم بلاك وفانتوم بلو، […]

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