صالح بذكرة أنفلة البارزانيين: يجب الا نسمح بتكرار جرائم الابادة الجماعية

2019/07/31 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاربعاء، جرائم الابادة الجماعية للكوردستانيين الابرياء جرحاً لا يندمل، مشددا على عدم السماح بتكرارها.

وكتب صالح تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" انه استقبل، اليوم الاربعاء، مجموعة من ذوي المؤنفلين في الذكرى السنوية لأنفلة البارزانيين.

واضاف صالح ان "القتل الجماعي لاهالي كوردستان الابرياء جرح لا يندمل ويجب الا يتم نسيانه ابدا"، مشددا على عدم السماح بتكرار هذه الجرائم.

ولفت صالح الى ان "تقديم الخدمات لذوي الشهداء وتنفيذ مطالبهم المشروعة واجب على عاتقنا".

وتمر اليوم الذكرى السنوية السادسة والثلاثين لأنفلة اكثر من ثمانية الاف بارزاني وذلك بدفنهم احياء في مقابر جماعية في صحاري الجنوب العراقي على ثلاث مراحل استمرت اثني عشر يوماً.

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