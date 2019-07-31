رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية تمتين النسيج المجتمعي واعادة الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين في المدن المحررة

2019/07/31 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، مع شيوخ ووجهاء عشائر الدليم وعدد من الأكاديميين والمثقفين في محافظة صلاح الدين نقص الخدمات العامة التي تعاني منها المحافظة

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