ألمانيا: لم نعرض أي إسهام في مهمة بحرية أمريكية بمضيق هرمز

2019/07/31 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرحت متحدثة باسم الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، إن برلين لم تعرض المساهمة في أي مهمة بحرية أمريكية بمضيق هرمز لكنها ترى أن القيام بمهمة أوروبية مسألة "تستحق التفكير".

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