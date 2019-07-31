2019/07/31 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مسؤول إيراني، الأربعاء، بغرق عبارة إيرانية في ميناء "دير"،

مشيرًا إلى أن العبارة غرقت لمسافات طويلة في مياه الخليج العربي.

وقال رئيس مكتب الموانئ والسلامة البحرية في محافظة بوشهر إحسان

كلستاني، بعد ظهر اليوم، في حديث مع وكالة ايرانية: "وفقًا

للتقارير، غرقت عبارة تابعة لمواطني ميناء دير التابعة لمحافظة

بوشهر جنوب إيران المطلة على الخليج".

وأضاف: "وفقًا للتقارير الإخبارية غرقت السفينة على بعد 20 ميلًا

جنوب غرب مدينة عسلوية، لكننا لا نعرف حتى الآن الموقع الدقيق لغرق

السفينة".

وفيما يتعلق بمصير الطاقم، قال "لا توجد معلومات عن مصير الطاقم في

هذا الوقت"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غرق عبارة إيرانية في الخليج) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غرق عبارة إيرانية في الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).