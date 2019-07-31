2019/07/31 | 20:21

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وزير الدفاع اليمني يتوعد السعودية بضربات نوعية وخاطفة ردا على استمرار العدوان

الاربعاء

31

تموز

2019 :

08:17 pm

27

وزير الدفاع اليمني يتوعد السعودية بضربات نوعية وخاطفة ردا على

استمرار العدوان

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