التورط القطري في الصومال.. أي أدلة مطلوبة؟

2019/07/31 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد بدر الدين زايد

يستحق التقرير الذي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» أخيراً، حول وجود أدلة على تورط قطري في حادث إرهابي نفذه «تنظيم الشباب» الصومالي الإرهابي،

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