منظمة نرويجية تكشف عن نسبة الالغام والمخلفات الحربية في المثنى

2019/07/31 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلن مجلس محافظة المثنى، اليوم الأربعاء، عن تحديد منظمة نرويجية مساحة المنطقة ملوثة بالألغام والمخلفات الحربية بنحو 60 كيلو مترا مربعا، مبينا ان

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