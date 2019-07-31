الحشد الشعبي ينظم حملة للتبرع بالدم لمرضى السرطان في بابل (صور)

2019/07/31 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت هيئة الحشد الشعبي في محافظة بابل، الأربعاء، حملة للتبرع بالدم شارك فيها مقاتلو الحشد الشعبي لمرضى السرطان في المحافظة.وقال موفدنا، إن هيئة الحشد الشعبي في محافظة بابل نظمت، اليوم، حملة للتبرع بالدم شارك فيها مقاتلو الحشد الشعبي لمرضى السرطان في المحافظة بالتعاون مع مصرف الدم الرئيسي.وأضاف، أن الحملة تأتي استشعارا وتضامنا مع ...

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