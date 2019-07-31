مكافحة الإرهاب في ديالى: الحشد الشعبي وصل إلى عمق تواجد داعش

2019/07/31 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد مدير الاستخبارات ومكافحة الارهاب في محافظة ديالى العميد علي السوداني، الاربعاء، بالجهود الاستخباراتية والميدانية للحشد الشعبي في قواطع العمليات وإنجاح عمليات ملاحقة فلول داعش.وقال السوداني في تصريح لموقع "الحشد الشعبي"، إن "الحشد كان له دور بارز في الوصول إلى عمق تواجد العدو من خلال الاستطلاع الميداني في مناطق جغرافية صعبة في ديالى"، مشيرا ...

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