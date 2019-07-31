قصف تركي شمال العراق

2019/07/31 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمر سلاح الجو التركي، مواقع تابعة لمنظمة "بي كا كا"، بالتوازي مع عملية "المخلب" المستمرة شمال العراق....

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