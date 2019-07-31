2019/07/31 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pmmCKYL5Xb8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ظل الرئيس | يحيي يصل إلى الخيط الأول لكشف حقيقة مقتل ابنه وزوجته) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ظل الرئيس | يحيي يصل إلى الخيط الأول لكشف حقيقة مقتل ابنه وزوجته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ام بي سي العراق).