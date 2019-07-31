2019/07/31 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس محافظة المثنى، الأربعاء، عن تحديد منظمة نرويجية مساحة المنطقة ملوثة بالألغام والمخلفات الحربية بنحو 60 كيلو مترا مربعا، مبينا ان عدد الألغام فيها يقدر بـ 10 ملايين لغم ومخلف حربي.وقال رئيس لجنة البيئة في مجلس المثنى علي حنتوش لـ/ المعلومة / واطلعت عليه وكالة صدى، ان “الحكومتين المركزية والمحلية تعاقدت مع منظمة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس المثنى:10 ملايين لغم في المحافظة بمساحة 60 كم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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