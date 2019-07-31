2019/07/31 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ديالى… كشفت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، الاربعاء، عن تحقيق 7 اختراقات نوعية لشبكات داعش خلال العام الجاري.وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني لـ /المعلومة/، ان “القوى الامنية حققت خلال النصف الاول من 2019 7 اختراقات نوعية لشبكات تنظيم داعش بعضها كانت خطيرة جدا”.وأضاف، ان “خرق شبكات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمنية ديالى: حققنا 7 اختراقات نوعية لشبكات داعش) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمنية ديالى: حققنا 7 اختراقات نوعية لشبكات داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).