القبض على 4 عناصر من داعش في الجانب الأيسر لمدينة الموصل

2019/07/31 | 21:01

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

أعلن قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي، الثلاثاء، عن حسم ازمة منطقة "جيزاني الجول" الواقعة شمال المحافظة، فيما اشاد بدور العشائر وتفاعلها الايجابي مع السلم الاهلي.

وقال العبادي لـ(بغداد اليوم)، ان "قرية جيزان

بغداد اليوم _ بغداد

أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الأربعاء، أحقية قوات الحشد الشعبي في تنفيذ أوامر القاء القبض الصادرة من القضاء، بحق المطلوبين.

وقال علي التميمي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "أمر القاء القبض عندما يصدر في

بغداد اليوم- بغداد

أشاد مدير الاستخبارات ومكافحة الارهاب في محافظة ديالى العميد علي السوداني، الاربعاء، بالجهود الاستخباراتية والميدانية للحشد الشعبي في قواطع العمليات وإنجاح عمليات ملاحقة داعش، مبينا ان الحشد وصل الى عمق تواجد الارهابيين.

وقال

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