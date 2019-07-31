ضبط أكثر من ثلاثين سيارة دون الموديل المسموح بأستيراده في كمرك بوابة البصرة

2019/07/31 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أعلنت السلطات الكمركية في محطة كمرك بوابة البصرة، اليوم الأربعاء، وبالتعاون مع هيئة النزاهة عن ضبط (٩) حاويات حجم ٤٠ قدم تحتوي على (٣٤) سيارة دون الموديل المسموح بأستيراده في مخالفة للقرارات والتعليمات النافذة.وذكرت الهيئة العامة للكمارك في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، ان “السيارات كانت مخفية داخل الحاوية […]

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