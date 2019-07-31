“الكاميرات الحرارية رصدتهم”.. رئيس مجلس المقدادية يكشف لـ”كلكامش” وجود “داعش” على مشارف القضاء

2019/07/31 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد كشف رئيس المجلس المحلي لقضاء المقدادية عدنان التميمي، الأربعاء، عن وجود تنظيم داعش على بعد 1كم عن المدينة، حيث تم رصدهم بواسطة الكاميرات الحرارية

وقال التميمي في تصريح لـ”كلكامش برس”، إن “الفترة الأخيرة شهدت رصد تحركات لداعش من الزور صوب مناطق أطراف المقدادية أبرزها نوفل وتوكل وبابلان”، مبينا أنه “تم رصد التحركات عبر الكاميرات الحرارية”.

وأضاف التميمي أن “تحركات خلايا داعش اصبحت تبعد بمسافة 1كم فقط عن مدينة المقدادية وهذا مؤشر خطير، كون الفترة الماضية شهدت بعض الأحداث”، مطالبا الأجهزة الأمنية بـ”تنفيذ عملية عسكرية شاملة تطهر المناطق المذكورة من بقايا الارهابيين بشكل نهائي لدرء أية مخاطر قد تحدث”.

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