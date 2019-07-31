الفتح: عبد المهدي لن يجازف بتطبيق المادة 140

2019/07/31 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الأربعاء، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لن يجازف بتطبيق المادة 140 لحل المشاكل بين بغداد واربيل .وقال الفتلاوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “القوى الكردية والتركماني والعربية في محافظة كركوك ستعقد اجتماعا لحل مشكلة المحافظة وما يسمى بالمناطق المتنازع عليها”، لافتا إلى إن “الحكومة […]

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